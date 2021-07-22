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الدكتور الدوعاجي: اللجنة العلمية حط كرسي نحي كرسي ...وعليها الاستقالة

Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 - 08:12قراءة: 0 د, 40 ث
انتقد اليوم الخميس 22 جويلية 2021 رئيس جمعية طب الأطفال الدكتور محمد الدوعاجي بشدة، أداء اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا التي وصفها بالضعيفة.

وفي حوار له على اذاعة شمس, طالب الدوعاجي اللجنة العلمية بالإستقالة، واستنكر عدم اهتمامها وحديثها عن الأطفال وعدم دفاعها عن هذه الفئة.


وقال المتحدث في تدخل هاتفي، إن اللجنة لم تقم بواجبها ولم تتحدث عن النساء الحوامل اللاتي فارقن الحياة بسبب فيروس كورونا، مؤكدا وفاة عدة حوامل.

وتابع أن اللجنة لم تتخذ قرارات فيما يحدث اليوم، وصرّح 'اللجنة العلمية لاهية بحط كرسي نحي كرسي'.

وبين أن رئيس اللجنة يجب أن يكون شخصية قوية ويتحدث عن ما يحدث في وزارة الصحة وإقالة الوزراء.

وشدد الدكتور الدوعاجي أنه تلقى تهديدات، وأن بعض الأطراف طالبتها بالسكوت وفق تعبيره.

كما ندد بتعويل اللجنة العلمية على وعي المواطن، واعتبر أن التعويل على المواطن ليس من مشمولاتها.

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