أيام مفتوحة للتلقيح خلال عيد الأضحى: قائمة المراكز

اعلن وزير الصحة فوزي المهدي اليوم خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة على انّه سيتمّ تنظيم ايّام مفتوحة للتلقيح للفئة العمريّة 18 سنة فما فوق بـ 29 مركز تلقيح موزّعة على كامل تراب الجمهورية.وتجدر الاشارة الى انّ هذه المراكز ستفتح ابوابها يوم الثلاثاء من الساعة الواحدة بعد الظهر (13.00) الى غاية الساعة السابعة مساء (19.00) ويوم الاربعاء من الساعة الثامنة صباحا (08.00) الى حدود الساعة السابعة مساء (19.00) لتطعيم المواطنين والمواطنات بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا.كما تعلم الوزارة المواطنين انّ اللقاحات المستعملة خلال ايام العيد هي استرازنكا للفئة العمرية 45 سنة فما فوق وسينوفارم الصيني للفئة العمرية 18 سنة فما فوق