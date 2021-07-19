الواشنطن بوست : الدول العربية تتدافع لتزويد تونس باللقاحات في إطار حرب بالوكالة على النفوذ ،وأطراف سياسية عرقلت وصول مساعدات قطرية

طارق عمراني - نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقرير تحت عنوانتحدثت فيه عن ما سمّته سباقا محموما بين الدول العربية لامداد تونس باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة في ظل الوضع الوبائي المتردي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع والذي وصفته اليومية الأمريكية بالكارثة الصحية المفاجئة وواسعة النطاق .وبحسب التقرير فقد عكس تطور الوضع الوبائي في تونس مستوى غير مسبوق من التضامن الإقليمي ومكّن قوى الشرق الأوسط من استعراض عضلاتها في إطار حرب بالوكالة للتموقع في البلاد .وأفادت سارة ياركيس الباحثة في مركز كارنيغي للسلام في تصريح للواشنطن بوست بأن تونس تعرف معركة بالوكالة للعالم العربي عبر ديبلوماسية اللقاح.وأشارت اليومية الأمريكية إلى أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة تعهدت بإرسال لقاحات إلى تونس تقدر بمليون جرعة مع مساعدات طبية أخرى ، أما الإمارات فقد أرسلت فعليا نصف مليون جرعة تلتها مساعدة جزائرية بربع مليون جرعة ،كما أعلنت دول عربية أخرى، مثل المغرب وقطر ومصر، عن إرسال معدات طبية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية.وأردف التقرير بالإشارة إلى ان الأزمة التونسية تمثل للسعودية فرصة لإعادة تثبيت دورها في مجال الإغاثة وهو دور تاريخي فقدت ريادته في الفترة الأخيرة .وأعتبر المحلل السياسي يوسف الشريف أن المساعدات السعودية قد تساعد في تلميع صورة المملكة دوليا خاصة بعد اهتزازها عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتورط الرياض في مستنقع الحرب اليمنية .وختمت الواشنطن بوست تقريرها بالتأكيد على وجود أبعاد سياسية داخلية في إطار ديبلوماسية اللقاح تماما مثلما حاولت القوى المعادية للاسلاميين في تونس منع المساعادات القطرية في مجالات أخرى .