وصول ، مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من إسبانيا

حلّت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من مملكة إسبانيا لفائدة تونس لدعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19.وتوجهت رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر وخالص الامتنان لمملكة إسبانيا على هذه المبادرة النبيلة التي تُترجم عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين.