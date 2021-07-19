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وصول ، مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من إسبانيا

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 13:25 قراءة: 0 د, 18 ث
حلّت، صباح اليوم الإثنين 19 جويلية 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، مكثّفات أكسجين وآلات تنفس ومعدات طبية متنوّعة ممنوحة من مملكة إسبانيا لفائدة تونس لدعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد-19.

وتوجهت رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر وخالص الامتنان لمملكة إسبانيا على هذه المبادرة النبيلة التي تُترجم عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتينة القائمة بين البلدين.




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