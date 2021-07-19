والي بنزرت يوبّخ مدير مستشفى ماطر بعد ظهوره يبكي في احد الفيديوهات : تعملو في الأفلام!؟ حتى انا بش نولّي نفلّم!‎‎

استنكر والي بنزرت محمد قويدر ظهور مدير مستشفى ماطر في مقطع فيديو وهو يبكي نتيجة ما وصفها الحالة الصحية الكارثية بالجهة زاعما نفاذ الاكسيجين.
وعلى هامش زيارة اداها الأحد 18 جويلية، الي المستشفى قام والي بنزرت بتوبيخ مدير مستشفى ماطر وخاطبه قائلا " تعملو في الافلام؟؟ وقت السلطة الجهوية تكون اخر من يعلم بمستجدات الوضع وقتها نقول أفلام .. وحتي انا بش نولي نفلم".
يذكر ان مدير الصحة ببنزرت كان نفى نفاذ مادة الاكسيجين بالمستشفى وأكد ان الوضع تحت السيطرة معتبرا ان ما صدر عن مدير المستشفى سببه سوء تقدير وسوء حوكمة حسب وصفه.
وعلى هامش زيارة اداها الأحد 18 جويلية، الي المستشفى قام والي بنزرت بتوبيخ مدير مستشفى ماطر وخاطبه قائلا " تعملو في الافلام؟؟ وقت السلطة الجهوية تكون اخر من يعلم بمستجدات الوضع وقتها نقول أفلام .. وحتي انا بش نولي نفلم".
يذكر ان مدير الصحة ببنزرت كان نفى نفاذ مادة الاكسيجين بالمستشفى وأكد ان الوضع تحت السيطرة معتبرا ان ما صدر عن مدير المستشفى سببه سوء تقدير وسوء حوكمة حسب وصفه.
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