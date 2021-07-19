السفير السعودي بتونس ينوّه بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص القيادة السعودية على مزيد دعم تونس

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.وأكد رئيس الحكومة على متانة العلاقات بين تونس والسعودية وعراقتها وسبل دعمها وتطويرها لما فيه صالح الشعبين. كما توجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز على وقوف المملكة العربية السعودية مع تونس في هذا الظرف الصحي الصعب وتوفير جملة من المعدّات والمستلزمات الطبّية لمساندة جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.من جهته نوه السفير السعودي بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص القيادة السعودية على مزيد دعم تونس واستعدادها لارسال مزيد من المساعدات الطبية خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه تونس.