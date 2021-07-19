   Om Kalthoum - فكروني  

حي الرمانة محاصرة مصنف خطير محكوم ب10 سنوات سجنا ومحل 6 قضايا اجرامية

Publié le Lundi 19 Juillet 2021 - 09:39 قراءة: 0 د, 28 ث
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي الرمانة و اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر أول أمس من محاصرة وإلقاء القبض على مصنف خطير في العقد الثاني من العمر من ذوي السوابق العدلية محل 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة الموصوفة و افتكاك متاع الغير و صادرة في شأنه مضامين أحكام سجنية، الأول يقضي بسجنه 10 سنوات سجن مع النفاذ العاجل ،والثاني يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل من اجل قضية عنف شديد .

بتفتيشه تم حجز سكين كبير الحجم وعبوة غاز مشل للحركة.


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه .

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