حي الرمانة محاصرة مصنف خطير محكوم ب10 سنوات سجنا ومحل 6 قضايا اجرامية

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي الرمانة و اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر أول أمس من محاصرة وإلقاء القبض على مصنف خطير في العقد الثاني من العمر من ذوي السوابق العدلية محل 6 مناشير تفتيش من أجل السرقة الموصوفة و افتكاك متاع الغير و صادرة في شأنه مضامين أحكام سجنية، الأول يقضي بسجنه 10 سنوات سجن مع النفاذ العاجل ،والثاني يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل من اجل قضية عنف شديد .بتفتيشه تم حجز سكين كبير الحجم وعبوة غاز مشل للحركة.باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه .