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قرار بتسخير المؤسسات الصحية الخاصة بعدد من الولايات لإيواء مرضى كوفيد 19 المقيمين بمستشفيات عمومية تعرف نقصا حادا في الاوكسجين

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 34 ث
تبعا لاجتماع خلية الازمة المنعقد بمقر وزارة الصحة مساء امس السبت 17 جويلية 2021، أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي لكل من ولاة سوسة، ومدنين، والمنستير، والقيروان، ونابل، وصفاقس، وأريانة، وبن عروس، وتونس، بتسخير كافة المؤسسات الصحية الخاصة قصد إيواء عدد من المرضى المقيمين بالمستشفيات العمومية والتي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسيجين، وسيتواصل العمل بهذا الإجراء الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بهذه المادة.

كما تؤكد رئاسة الحكومة على أنه خلافا لما يروج له، لم يسجل اي انقطاع لمادة الاكسيجين بالنسبة لكافة المؤسسات الصحية على كامل تراب الجمهورية، وتدعو رئاسة الحكومة الى عدم الانسياق وراء الشائعات في هذا الظرف الصحي الدقيق، والى تكاتف كل الجهود لمجابهة هذه الجائحة.

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