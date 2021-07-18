   Abdelhalim - زي الهواء  

المشيشي: وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين.

Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 09:06 قراءة: 0 د, 52 ث
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي ليلة أمس على اجتماع خلية الأزمة بمقر وزارة الصحة وذلك للنظر في تأمين تزويد المؤسسات الصحية بمادة الاكسجين.





وقرر رئيس الحكومة ما يلي:
✔ وضع كافة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين.
✔ الشروع حالا في نقل المرضى من المستشفيات التي تعرف نقصا حادا في مادة الاكسجين الى المصحات الخاصة المتوفرة على مخزون كافي بنفس الجهة أو الجهات المجاورة.
✔ وضع كل المخزون المتوفر لدى مصنعي الاكسجين على ذمة كافة المؤسسات الصحية حسب الحاجة دون التقيد بالمزود المتعاقد معه.
✔ إرساء الآليات الضرورية لعدم تكرار هذه الازمة من خلال تأمين التزود.
✔ الإسراع بتشغيل مولدات الاكسجين التي وصلت منذ ايام وتركيزها بالمستشفيات التي تم الاتفاق عليها.
كما أعطى رئيس الحكومة تعليماته بالشروع فورا في إعداد دراسة لانجاز مشروع إنتاج مادة الاكسجين، معتبرا ان هذا المشروع يدخل ضمن الأمن الصحي الوطني.
هذا وتبقى خلية الأزمة منعقدة للنظر في الوضع الصحي في البلاد.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229408

Shadow  (Tunisia)  |Dimanche 18 Juillet 2021 à 08h 13m |           
Ce bonhomme n est pas crédible. Le plus mauvais dans l histoire. Et en principe il doit être arrêté et traduit devant la justice



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