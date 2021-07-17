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المشيشي يشرف الليلة على اجتماع خلية الازمة بوزارة الصحة للنظر في نقص الاوكسيجان ووضع في المستشفيات العمومية

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 21:48 قراءة: 0 د, 33 ث
علمت باب نات أن رئيس الحكومة هشام المشيشي يشرف الليلة على اجتماع خلية الازمة بوزارة الصحة للنظر في نقص الاوكسيجين ووضع في المستشفيات العمومية.

وكان تم الاتفاق خلال جلسة عمل انتظمت السبت وجمعت وزير الصحة، فوزي مهدي، بممثلي شركتي "ليندغاز" و"ار ليكيد" المختصتين في انتاج مادة الاوكسيجين وترويجها، على الرفع من الاحتياطي الاستراتيجي لتونس من هذه المادة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها.


وياتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه المستشفيات في تونس نقصا حادا من مادة الباوكسيجين بسبب الطلب الكبير عليها من قبل مرضى الكوفيد التي تتزايد اعدادهم باستمرار.

كما تناولت الجلسة الحلول الكفيلة بضمان التزود المنتظم للمؤسسات الاستشفائية بكامل جهات البلاد بالاكسجين الطبي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229400

Potentialside  (Tunisia)  |Samedi 17 Juillet 2021 à 21h 38m |           
On sent plus que ta crédibilité et celle de ta fausse ceinture (Elli ykhafou rabbi et Ali baba ) , chez les Tunisiens ne cesse chaque jour de tende vers Moins l’infini ...



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