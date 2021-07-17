نداء استغاثة من مستشفى وذرف

اتصل بنا رئيس بلدية وذرف الدوكالي بالزاوية و أطلق نداء استغاثة لمسؤولي الدولة بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا بمستشفى وذرف و النقص الحاد في التجهيزات خاصة مكثفات الاوكسيجين و الأسرة مما أدى الى تعكر الحالة الصحية للكثير من المرضى اضافة الى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ،،وأكد ان قسم الكوفيد في الجهة به 4 أسرة فقط و قد بلغ عدد المرضى حاليا 7 منهم 3 اشخاص في ممرات المستشفى المحلي و يستعملون مكثفات الاوكسيجان .وأكد الدوكالي بالزاوية وجود مصابين آخرين في منازلهم تحصلوا على مكثفات أوكسيجان من جمعيات خيرية وقد تتعكر حالتهم ليتم جلبهم للمستشفى .وطالب بالزاوية المسؤولين على مستوى مركزي بالتدخل العاجل لتوفير نصيب من المعدات للمستشفى المحلي بوذرف في ظل وضع وبائي صعب تعيشه الجهة مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا .كما أكد وجود نقص كبير للاطار الشبه الطبي الذي اصابه الانهاك و الارهاق في ظل الضغط الرهيب الذي يعيشه المستشفى المحلي بوذرف.كما طالب بدعم الإطار الصحي في قسم الكوفيد الذي يشهد نقصا فادحا في الزاد البشري و طالب بتسوية وضعيتهم المادية حيث لم ينالوا أجورهم منذ 8 أشهر .