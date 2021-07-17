   Mbarek - سنية مبارك  

نداء استغاثة من مستشفى وذرف

Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 52 ث
اتصل بنا رئيس بلدية وذرف الدوكالي بالزاوية و أطلق نداء استغاثة لمسؤولي الدولة بسبب تزايد الاصابات بفيروس كورونا بمستشفى وذرف و النقص الحاد في التجهيزات خاصة مكثفات الاوكسيجين و الأسرة مما أدى الى تعكر الحالة الصحية للكثير من المرضى اضافة الى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ،،


وأكد ان قسم الكوفيد في الجهة به 4 أسرة فقط و قد بلغ عدد المرضى حاليا 7 منهم 3 اشخاص في ممرات المستشفى المحلي و يستعملون مكثفات الاوكسيجان .

وأكد الدوكالي بالزاوية وجود مصابين آخرين في منازلهم تحصلوا على مكثفات أوكسيجان من جمعيات خيرية وقد تتعكر حالتهم ليتم جلبهم للمستشفى .
وطالب بالزاوية المسؤولين على مستوى مركزي بالتدخل العاجل لتوفير نصيب من المعدات للمستشفى المحلي بوذرف في ظل وضع وبائي صعب تعيشه الجهة مع تزايد الاصابات بفيروس كورونا .
كما أكد وجود نقص كبير للاطار الشبه الطبي الذي اصابه الانهاك و الارهاق في ظل الضغط الرهيب الذي يعيشه المستشفى المحلي بوذرف.

كما طالب بدعم الإطار الصحي في قسم الكوفيد الذي يشهد نقصا فادحا في الزاد البشري و طالب بتسوية وضعيتهم المادية حيث لم ينالوا أجورهم منذ 8 أشهر .


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