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توضيح رئاسة الحكومة حول الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، أيام عيد الاضحى

اجتماع يوم 08 جويلية 2021 تحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي
Publié le Samedi 17 Juillet 2021 - 10:19 قراءة: 0 د, 40 ث
على اثر تداول أخبار حول عدم اتخاذ اجراءات وقائية من فيروس كورونا، خاصة بفترة عيد الاضحى، توضح رئاسة الحكومة أن اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والتي انعقدت بتاريخ 08 جويلية 2021 تحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ، اتخذت جملة من الاجراءات انطلق تطبيقها من يوم الثامن من شهر جويلية وتتواصل الى غاية آخر يوم من هذا الشهر أي 31 جويلية2021.

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وسبق لرئاسة الحكومة ان أصدرت بلاغا في الغرض يتضمن كل الاجراءات المتخذة .

هذا وستعقد اللجنة في أواخر شهر جويلية اجتماعها الدوري لتققيم مدى فاعلية الاجراءات المتخذة والنظر في تشديدها او التخفيف منها بالنظر الى تطور الوضع الوبائي.


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