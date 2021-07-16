مشاغل قطاع المحاماة خاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا محور لقاء بين المشيشي وبودربالة

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع عميد المحامين إبراهيم بودربالة.وعبّر رئيس الحكومة عن احترامه وتقديره لقطاع المحاماة والاستعداد التام للتعامل إيجابيا مع كل المقترحات نظرا للدور المحوري لمهنة المحاماة في الدفاع عن دولة القانون والرقي بالمجتمع نحو الأفضل.وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين أن اللقاء مع رئيس الحكومة كان إيجابيا ومثمرا، وتطرّق لبعض المشاغل التي تهمّ مهنة المحاماة وخاصة تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع الذي بقي معطلا لمدة أكثر من سنة ونصف مما انعكس بالسلب على صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين.كما ذكر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بانه طلب من رئيس الحكومة إمكانية النظر في وجوبية انابة المحامين أمام العديد من المحاكم منها محاكم النواحي والعدلية والإدارية والمالية والهيئات التحكيمية والتعديلية، هذا إضافة الى ضرورة إقرار وجوبية انابة المحامي امام المحاكم الجزائية في المادة الجناحية وامام مختلف درجات المحاكم.