وليد بن صالح: تحصلنا على هبات طائلة لكننا لم نحسن ااتصرف فيها

قال الخبير المحاسب والمحلل الاقتصادي، وليد بن صالح، إن تونس تحصلت خلال سنتي 2020 و2021 على هبات طائلة في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا.وأضاف وليد بن صالح، في تصريح لاذاعة شمس، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، أنه رغم الحصول على آلاف المليارات إلا أننا لم نحسن التصرف فيها.وأوضح أن المنظومة الصحية الحالية والوضع الوبائي الذي تمر به البلاد والعجز في إنقاذ المؤسسات الصغرى وفقدان عديد مواطن الشغل دليل على سوء استغلال هذه الهبات.