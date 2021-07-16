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وليد بن صالح: تحصلنا على هبات طائلة لكننا لم نحسن ااتصرف فيها

Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 - 11:44 قراءة: 0 د, 22 ث
قال الخبير المحاسب والمحلل الاقتصادي، وليد بن صالح، إن تونس تحصلت خلال سنتي 2020 و2021 على هبات طائلة في إطار التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف وليد بن صالح، في تصريح لاذاعة شمس، اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، أنه رغم الحصول على آلاف المليارات إلا أننا لم نحسن التصرف فيها.


وأوضح أن المنظومة الصحية الحالية والوضع الوبائي الذي تمر به البلاد والعجز في إنقاذ المؤسسات الصغرى وفقدان عديد مواطن الشغل دليل على سوء استغلال هذه الهبات.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229320

Malek07  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juillet 2021 à 11h 11m |           
و بخبرة الخبير ما تعرفش توجهنا للفاسدين مباشرة الذين أساؤوا التصرف في الهبات و تطالب بالتوقف عن إنتهاج نفس الأسلوب في سوء التصرف في الهبات الجديدة الواردة علينا هذه الأيام... ام إنك تستبطن الرضا لإتهام أبرياء ليس لهم في ما تقول ناقة ولا جمل خصوصا هذه الأيام التي تمر فيه البلاد بأيام عصيبة



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