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تطاوين : بلديتا نالوت والزنتان الليبتان تقدمان مساعدات طبية للجهة

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 23:18 قراءة: 0 د, 32 ث
قدم مساء االخميس اهالي ومؤسسات المجتمع المدني في بلديتي الزنتان ونالوت الليبتين مساعدات تتمثل في 40 طنا من الادوية والتجهيزات الطبية لمعاضدة الجهة قي مواجهة الوضع الوبائي الحرج بالجهة.

وافاد معتمد ذهيبة راشد الحداد في اتصال هاتفي مع مراسل وات في الجهة بان الاشقاء في ليبيا عبروا عن استعدادهم لتقديم المزيد من اجل مساعدة ابناء الجهة في هذا الوضع الصعب وانهم سيواصلون مد يد العون والمساعدة للجهة


وقد اسعفت بلدية نالوت بصفة مستعجلة المستشفى الجهوي بتطاوين بــ 15 اصطوانة اوكسيجين من نوع B50 لمواجهة الوضع.. وقد اعرب معتمد ذهيبة الذي تسلم هذه الهبة عن شكر السلط التونسية للاشقاء الليبيين لوقوفهم الدائم الى جانب اشقائهم في تونس .

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