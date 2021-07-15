بسبب قصيدته « حشاد يبكي » اتحاد الشغل يجمد عضوية كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية

نددت مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمع اليوم الخميس 15 جويلية بايقاف منجي العائدي كاتب عام الفرع الجامعي بالمهديّة عن النشاط النقابي بسبب قصيدة شعريّة عبر فيها عن موقف قطاعي رافض للمساس بقوانين المنظمة .
وادنت الجامعة بكلّ شدّة ووضوح مثل هذه الممارسات الفوقيّة الانتقاميّة المتشفّية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقب الاستبداد التي عاشتها المنظّمة وما انجرّ عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخليّة.
ودعت الي وقف نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابيّة المسلطة على كلّ النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها كما طالبت بالرّفع الفوري للقرار المجحف في حقّ منجي العائدي واكدت مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية
ودعت كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عضوية جمّد عضوية الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية منجي العايدي على خلفية موقفه من المؤتمر الاستثنائي الأخير وبعد كتابته ونشره لقصيدة « حشاد يبكي ».
وفيما يلي نص القصيدة:
***حشاد يبكي***
جدل عقيم عاصف بمسامعي
وادنت الجامعة بكلّ شدّة ووضوح مثل هذه الممارسات الفوقيّة الانتقاميّة المتشفّية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقب الاستبداد التي عاشتها المنظّمة وما انجرّ عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخليّة.
ودعت الي وقف نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابيّة المسلطة على كلّ النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها كما طالبت بالرّفع الفوري للقرار المجحف في حقّ منجي العائدي واكدت مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية
ودعت كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عضوية جمّد عضوية الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية منجي العايدي على خلفية موقفه من المؤتمر الاستثنائي الأخير وبعد كتابته ونشره لقصيدة « حشاد يبكي ».
وفيما يلي نص القصيدة:
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