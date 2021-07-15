بسبب قصيدته « حشاد يبكي » اتحاد الشغل يجمد عضوية كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية

***حشاد يبكي***

جدل عقيم عاصف بمسامعي

يحتد بين معارض ومؤيد

قالوا ننقح فصلنا ما المانع؟

ماضر لو سمحوا لنا بمؤبد؟

فصل عجيب لايروق لبعضهم

عشرون أضحى رقمهم في المرقد

بدع تحاك بحجة المتفقه

خلف الستار يصاغ كل المشهد

هذي الزوابع في الفناجين استوت

والخوف بات من المصير الأسود

كم صرت غرا ساذجا يا إخوتي

لما اكون بموقع المتردد

اين التداول والتناوب سادتي؟

أم إننا أسرى الزعيم الأوحد؟

كنا نقاوم حكمهم طول الحياة

بتنا نمجد صوتهم بالمعبد

حشاد يبكي جبننا يا رفقتي

جوع وفقر فوق جهل المفسد

ياقلعة الاحرار دام شموخك

بالروح نفدي مجدك المتجدد

ياخيمة العمال دام وفاؤك

للكادحين بفكرهم والساعد

***المنجي العائدي **



نددت مكتب الجامعة العامة للتعليم الثانوي المجتمع اليوم الخميس 15 جويلية بايقاف منجي العائدي كاتب عام الفرع الجامعي بالمهديّة عن النشاط النقابي بسبب قصيدة شعريّة عبر فيها عن موقف قطاعي رافض للمساس بقوانين المنظمة .وادنت الجامعة بكلّ شدّة ووضوح مثل هذه الممارسات الفوقيّة الانتقاميّة المتشفّية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقب الاستبداد التي عاشتها المنظّمة وما انجرّ عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخليّة.ودعت الي وقف نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابيّة المسلطة على كلّ النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها كما طالبت بالرّفع الفوري للقرار المجحف في حقّ منجي العائدي واكدت مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهديةودعت كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عضوية جمّد عضوية الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية منجي العايدي على خلفية موقفه من المؤتمر الاستثنائي الأخير وبعد كتابته ونشره لقصيدة « حشاد يبكي ».