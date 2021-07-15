المعدل العام لنسبة الضغط على أسرة الانعاش في المؤسسات الاستشفائية العمومية تناهز 92.7 بالمائة إلى حدود يوم 15 جويلية

قدر المعدل العام لنسبة الضغط على أسرة الانعاش في المؤسسات الاستشفائية العمومية بمختلف ولايات الجمهورية 92,7 بالمائة إلى حدود يوم 15 جويلية، وفق معطيات نشرتها اليوم الاثنين وزارة الصحة.أما بخصوص المعدل العام لنسبة الضغط على أسرة الاكسجين بمختلف المستشفيات العمومية فقدر ب 88,3 بالمائة، في حين بلغت نسبة الضغط على أسرة الأوكسجين 100 بالمائة في عدّة ولايات.