سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، يعربون عن دعمهم واستعدادهم للوقوف الى جانب تونس

اجتمع رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 15 جويلية 2021 مع سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وسفير الاتحاد الاوروبي بتونس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي.وقدم رئيس الحكومة بهذه المناسبة لمحة عن قانون الانعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه مجلس النواب والاصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الازمة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.من جهتهم أعرب السفراء المجتمعون بهذه المناسبة عن دعمهم واستعدادهم للوقوف الى جانب تونس في مجهوداتها من اجل تجاوز الوضع الوبائي الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين.كما أعرب السفراء عن دعمهم لتونس في اطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع البلدان المانحة مجددين استعدادهم اللامشروط لدعم مجهودات بلادنا لتحسين الاقتصاد ودفع الاستثمار.Aa