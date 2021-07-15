القبض على منفذ عملية السطو على فرع البنك الوطني الفلاحي بالمنيهلة

تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمنيهلة من القبض على منفذ عملية بالسطو على فرع البنك الوطني الفلاحي فرع المنيهلة باستعمال مسدس بلاستيكي والاستيلاء على مبلغ مالي ولا تزال الابحاث جارية معه .





