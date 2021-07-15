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عطلة بيومين ... الثلاثاء والاربعاء 20 و21 جويلية بمناسبة عيد الأضحى

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 12:17 قراءة: 0 د, 8 ث
اعلنت وزارة الوظيفة العمومية انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الثلاثاء والاربعاء 20 و21 جويلية 2021.



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