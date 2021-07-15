اعلنت وزارة الوظيفة العمومية انه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة الثلاثاء والاربعاء 20 و21 جويلية 2021.
عطلة بيومين ... الثلاثاء والاربعاء 20 و21 جويلية بمناسبة عيد الأضحى
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الخميس 15 جويلية 2021|5 ذو الحجة 1442
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