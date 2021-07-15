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فار منذ 4 سنوات الاطاحة بعنصر ارهابي في الكرم محكوم ب30 سنة سجنا

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 10:36 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن أعوان دورية تابعة لفرقة الطريق العمومي من الاطاحة بعنصر ارهابي بالكرم محكوم غيابيا ب30 سنة سجنا من قبل هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية انضمامه لداعش الارهابي والقتال في صفوفه.

وحسب ملف القضية فان المظنون فيه محال بحالة فرار منذ 2017 وهو مصنف بالارهابي ،ومبايع لتنظيم داعش الارهابي ويكفر الدولة ونظام الحكم، كما كان يتواصل مع قيادات داعشية في سوريا وعناصر من كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي.

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