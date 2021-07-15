   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

إحالة 3 نواب على القضاء.... من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد

Publié le Jeudi 15 Juillet 2021 - 09:04 قراءة: 0 د, 24 ث
أكّد مصدر قضائي لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد.

وأضاف ذات المصدر أن ملفات النواب الثلاثة المذكورين أصبحت من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أوخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229259



En continu

Toutes les news

الخميس 15 جويلية 2021|5 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:12 03:25
27°
 31° % 36 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
31°-2231°-2231°-2331°-2432°-24
  • Avoirs en devises
    21735,3

  • (14 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,32115 DT        1$ =2,81634 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 juill)   2149,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة