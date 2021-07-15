إحالة 3 نواب على القضاء.... من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد

أكّد مصدر قضائي لاذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت على أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس، ثلاثة أعضاء من مجلس نواب الشعب، وذلك لمحاكمتهم من أجل جرائم اصدار صكوك دون رصيد.



وأضاف ذات المصدر أن ملفات النواب الثلاثة المذكورين أصبحت من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أوخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.



