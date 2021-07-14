في البرلمان... نائبة تفتكّ هاتف عبير والأخيرة تلاحقها

رفعت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مجلة المياه، التي حضرها وزير الفلاحة والموارد المائية بالنيابة، محمد فاضل كريم، منذ بدايتها لمدة خمس دقائق، نتيجة لتدخل النائبة عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لمقاطعة تلاوة رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان، معز بالحاج رحومة، لتقرير لجنة الفلاحة، وحصول مشادة كلامية بينها وبين عدد من النائبات عن حركة النهضة، وتعمد إحداهن افتكاك هاتف النائبة عبير موسي... حيث تستخدمه للبث المباشر.وقامت عبير موسي بملاحقة النائبة لاسترجاع هاتفها دون جدوى...