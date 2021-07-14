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البرلمان يصادق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية‎‎

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 19:23 قراءة: 0 د, 9 ث
صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الأربعاء 14 جويلية 2021 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية برمّته بـ123 نعم، 2 احتفاظ ودون رفض.




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