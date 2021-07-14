البرلمان يصادق على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية‎‎

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة الأربعاء 14 جويلية 2021 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية برمّته بـ123 نعم، 2 احتفاظ ودون رفض.