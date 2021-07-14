الطبوبي يطرح على المشيشي منح تراخيص للمؤسسات والمعامل الكبرى على ملك مستثمرين أجانب لاقتناء التلقيح ضد كوفيد- 19لتطعيم عمالها

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وأكد رئيس الحكومة على أهمية هذه اللقاءات الدورية مع الأمين العام للمنظمة الشغيلة، او بين الحكومة والطرف النقابي من أجل التوصل لاتفاقات وحلول لصالح التونسيين خاصة في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي والصحي الصعب، منوها في هذا الخصوص بأن الحكومة حرصت على الوفاء بكل التزاماتها وحتى التعهدات التي أخذتها الحكومات السابقة في إطار تواصل الدولة والحفاظ على هيبتها وايمانها بضرورة العمل المشترك مع كل الشركاء الاجتماعيين.من جهته دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة تركيز الجهود في مجابهة جائحة كورونا خاصة في المناطق التي تعرف نسقا عاليا لانتشار عدوى كوفيد-19، ومنها بالخصوص ولاية تطاوين وبقية ولايات الجنوب الشرقي.كما طرح نورالدين الطبوبي مسألة منح تراخيص للمؤسسات والمعامل الكبرى في القطاع الخاص والتي يمتلكها مستثمرون أجانب ولديهم إمكانيات لاقتناء التلقيح حتى يتم تطعيم العمال وإعادة الإنعاش الاقتصادي فضلا عن المساهمة في المجهود الوطني في مجابهة وباء كورونا.وتطرق اللقاء إلى ضرورة التسريع في اصدار بقية الأوامر الترتيبية بخصوص الاتفاق الأخير بين الاتحاد والحكومة في عديد القطاعات وسبل تنقية المناخات العامة من خلال تظافر الجهود وتوحيدها من أجل ارجاع الديناميكية الاقتصادية بعد الجائحة.https://www.facebook.com/Presidencedugouvernementtunisien/videos/