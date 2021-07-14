بلدية الكرم تشترط على موظفيها وأعوانها وأصحاب المحلات التسجيل في منظومة ايفاكس لمواصلة عملهم

أصدر رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم الأربعاء 14 جويلية قرارا يلزم فيه موظفي وعملة البلدية التسجيل في منظومة ''ايفاكس'' للتلقيح كشرط لمزاولة عملهم .كما يلزم القرار أصحاب المحلات التجارية والخدماتية والعاملين بها التسجيل أيضا بالمنظومة ذاتها كشرط مسبق لفتح محلاتهم ومزاولة أعمالهم واستقبال حرفاءهم وعند الاقتضاء حث زبائنهم وروادهم على التسجيل وفق القرار الذي نشرته بلدية الكرم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''.وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ وفق البلاغ ذاته بداية من يوم 22 جويلية الجاري .