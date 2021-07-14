الهاروني: مطالبتي بتعويضات بقيمة 3000 مليار قبل 25 جويلية كذْبة تم صناعتها في القصبة وأطالب بفتح تحقيق في الغرض‎‎

قال الاربعاء 14 جويلية، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، ان الحديث عن صندوق تعويضات ب3000 مليار كذبة تم صناعتها في القصبة وانطلقت من هناك بعد تصريحه بأن هناك أشخاص ضد العدالة الانتقالية في القصبة.ودعا الهاروني في تصريح لاذاعة اكسبرس أف ام الي فتح تحقيق بخصوص صناعة هذه الكذبة ونشرها لتحميل المسؤوليات حسب تصريحه.واشار الهاروني الي انه في الكلمة التي القاها بالقصبة دعا الي تفعيل صندوق الكرامة ولم يستعمل ابدا عبارة تعويض او يذكر رقم 3000 مليار مجددا تأكيده على انها كذبة.ونبّه الي أنه وعلى عكس ما تم تداوله فهو لم يطالب الحكومة بتوفير مبلغ 3000 مليار قبل 25 جويلية موضحا ان صندوق الكرامة لا يتم تمويله من خزينة الدولة.