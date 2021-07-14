وزارة الصحة تعلن تسجيل تراجع غير مسبوق في مخزونات الدم بمراكز نقل الدم وتدعو المواطنين الي التبرّع

أصدرت الاربعاء 14 جويلية، وزارة الصحة بيانا أعلنت من خلاله تسجيل تراجع غير مسبوق في مخزونات الدم بمراكز نقل الدم وبنوك الدم ما قد يجعلها غير قادرة على تلبية حاجيات المرضى.ودعت الوزارة المواطنين الي التوجه الي مراكز نقل الدم للتبرّع بالدم مطمئنة المتبرعين بأن مراكز نقل الدم تلتزم بتطبيق الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.