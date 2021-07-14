   Abdelhalim - فاتت جنبنا  

وزارة الصحة تعلن تسجيل تراجع غير مسبوق في مخزونات الدم بمراكز نقل الدم وتدعو المواطنين الي التبرّع

Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 11:42 قراءة: 0 د, 17 ث
أصدرت الاربعاء 14 جويلية، وزارة الصحة بيانا أعلنت من خلاله تسجيل تراجع غير مسبوق في مخزونات الدم بمراكز نقل الدم وبنوك الدم ما قد يجعلها غير قادرة على تلبية حاجيات المرضى.

ودعت الوزارة المواطنين الي التوجه الي مراكز نقل الدم للتبرّع بالدم مطمئنة المتبرعين بأن مراكز نقل الدم تلتزم بتطبيق الاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229219



En continu

Toutes les news

الأربعاء 14 جويلية 2021|4 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:41 16:16 12:32 05:11 03:24
27°
 28° % 36 :الرطــوبة
تونــس 23°
8.23 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
28°-2331°-2231°-2331°-2332°-23
  • Avoirs en devises
    21803,2

  • (13 juill)
  • Jours d'importation
    138
  •              1 € = 3,32577 DT        1$ =2,81764 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juill)   2175,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة