''النوفيام'': نسبة النجاح 62،09 %

صدرت اليوم نتائج مناظرة ختم التعليم الاساسي "النوفيام"، حيث تمكن 3127 تلميذ من المرور للمعاهد النموذجية بنسبة تغطية بلغت 90.63 بالمائة.هذا وبلغت نسبة التلامذة الذين تحصلوا على معدل يفوق 10 من عشرين 62.09 بالمائة.وقد تحصلت التلميذة ميسم فليجان من المدرسة الاعدادية ضفاف البحيرة في تونس على اعلى معدل بلغ 19.03 .