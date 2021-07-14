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''النوفيام'': نسبة النجاح 62،09 %

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Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 - 10:25 قراءة: 0 د, 18 ث
صدرت اليوم نتائج مناظرة ختم التعليم الاساسي "النوفيام"، حيث تمكن 3127 تلميذ من المرور للمعاهد النموذجية بنسبة تغطية بلغت 90.63 بالمائة.

هذا وبلغت نسبة التلامذة الذين تحصلوا على معدل يفوق 10 من عشرين 62.09 بالمائة.


وقد تحصلت التلميذة ميسم فليجان من المدرسة الاعدادية ضفاف البحيرة في تونس على اعلى معدل بلغ 19.03 .




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