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لجنة الشباب والشؤون الثقافية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 17:52 قراءة: 0 د, 24 ث
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي اليوم 13 جويلية 2021 اجتماعا حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد104/2017 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

وتمت تلاوة فصول مشروع هذا القانون فصلا فصلا والمصادقة عليها في صيغتها المعدلة . وتعلّقت التعديلات أساسا بمزيد تدقيق المصطلحات وتأكيد الرعاية الاجتماعية للفنان وتكريس جملة حقوقه المادية والمعنوية.


وخلصت اللجنة إلى المصادقة على مشروع القانون برمته على أن يتم عرض التقرير المتعلق بمشروع القانون في اجتماع اللجنة يوم الجمعة 16 جويلية 2021.

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