حملة ساخرة من سامية عبو بعد وصفها من دخلوا السجن بفيران الحبس ويذكّرونها بأن محمد عبو كان في السجن

أثارت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو حملة ساخرة بسبب تصريحاتها الصبيانية الاثنين 12 جويلية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب ومعايرتها لبعض زملائها النواب ووصفها لهم بفيران الحبس.وذكّر النشطاء سامية عبو بأن زوجها محمد عبو كان قبل 2011 في السجن وتساءل بعضهم ساخرين " ياخي محمد عبّو خيّط فمّو في المالديف؟؟" فيما خاطبها اخرون بالقول " كان موش الفيران راك موش في البرلمان".وردا على سامية عبو أيضا، نشر أستاذ علم الاجتماع سامي براهم صورة تجمع سامية عبو ومحمد عبو بعدد من المناضلين من تيارات مختلفة وعلق عليها قائلا " الفئران" معبرا عن أسفه من تصريح سامية عبو.وكان مجلس نواب الشعب، صادق مساء الإثنين، خلال جلسة عامة، على مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020، والمتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، بموافقة 110 نواب مع احتفاظ 5 بأصواتهم واعتراض 7 نواب.ويتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار، على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع. كما يشتمل على اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية، وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.