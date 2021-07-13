   Farid - سنة وسنتين  

ديلو: مش قلتو خذينا التعويضات؟؟؟ ثبتولنا رواحكم

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 15:53 قراءة: 0 د, 46 ث
قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام"أن كلّ قياديي الحركة غير معنيين بالتعويضات الماليّة.
وأضاف سمير ديلو أن أي أموال تأتي من الخارج الأولى أنها تصرف في مواجهة كورونا ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتابع سمير ديلو " الأمر في العدالة الانتقالية هو ليس التعويض المالي وانما معرفة الحقيقة وعدم العودة إلى الاستبداد وجبر الضرر".

وقال سمير ديلو " جبر الضرر له مفهوم واسع وبالنسبة لي يكفي ان يتم وضع أسماء بعض الضحايا على الشوارع".

وتسائل سمير ديلو " الم تقولوا بأننا حصلنا على التعويضات ليتم في النهاية كشف كذب هذا الادعاء" مضيفا " سمعة النهضة تضررت".
ونفى سمير ديلو ما روج عن ان صندوق التعويضات قيمتها 3000 مليار مضيفا "دعم الدولة فقط 10 مليون دينار في حين ان البقية ياتي دعما من الخارج".
وتابع سمير ديلو " قيادات النهضة لن تاخذ اي مليم ولسنا مسؤولين عن تصريحات الهاروني".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229181

Lechef  ()  |Mardi 13 Juillet 2021 à 15h 18m |           
Comme toujours, Dilou l'emporte par sa sagesse politique et ses déclarations apaisées et fondées contrairement à Harouni qui s'est emporté par excès de zèle avec ses actions irréfléchies

Franchise  ()  |Mardi 13 Juillet 2021 à 15h 03m |           
Je ne suis pas pro-nahdha, mais il faut rendre à césar ce qui est à césar. La déclaration de Samir Dilou, est celle d'un homme politique clairvoyant et sage et est de nature à apaiser les craintes et démentir celles indignes de Harouni.



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