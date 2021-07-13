ديلو: مش قلتو خذينا التعويضات؟؟؟ ثبتولنا رواحكم

قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام"أن كلّ قياديي الحركة غير معنيين بالتعويضات الماليّة.وأضاف سمير ديلو أن أي أموال تأتي من الخارج الأولى أنها تصرف في مواجهة كورونا ومعالجة الأزمة الاقتصادية.وتابع سمير ديلو " الأمر في العدالة الانتقالية هو ليس التعويض المالي وانما معرفة الحقيقة وعدم العودة إلى الاستبداد وجبر الضرر".وقال سمير ديلو " جبر الضرر له مفهوم واسع وبالنسبة لي يكفي ان يتم وضع أسماء بعض الضحايا على الشوارع".وتسائل سمير ديلو " الم تقولوا بأننا حصلنا على التعويضات ليتم في النهاية كشف كذب هذا الادعاء" مضيفا " سمعة النهضة تضررت".ونفى سمير ديلو ما روج عن ان صندوق التعويضات قيمتها 3000 مليار مضيفا "دعم الدولة فقط 10 مليون دينار في حين ان البقية ياتي دعما من الخارج".وتابع سمير ديلو " قيادات النهضة لن تاخذ اي مليم ولسنا مسؤولين عن تصريحات الهاروني".