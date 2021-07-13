يحدث في تونس: تحليل خاطئ لكورونا يتسبب في وفاة أم وجنينها قبل شهر من عيد زواجها الأول!!

كشف مواطن يدعى رضوان أن تحليلا خاطئا لكورونا تسبب في وفاة زوجته وجنينها قبل شهر من عيد زواجهما الأول مشيرا الي أنهما تزوجا في 11 أوت 2020 قبل وفاتها يوم 11 جويلية 2021.وبيّن "رضوان" أن زوجته أجرت يوم الجمعة الماضي تحليلا سريعا لكورونا بأحد المخابر بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس أظهر أنها مصابة بكورونا.وأشار الي أنه على ضوء نتيجة التحليل الايجابي قام بعد استشارة طيبيب باقتناء الأدوية المخصصة لحالات الاصابة بكورونا مشيرا إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن زوجته حامل.وأفاد بأن زوجته رغم الأدوية تعكّرت حالتها الصحية وتوفيّت الأحد 11 جويلية، في الطريق الي المستشفى قبل أن تبيّن التحاليل أنها لا لم تكن مصابة بكورونا وأنها كانت حامل وأصيبت بنوبة قلبية بسبب نزيف داخلي اثر وفاة الجنين على ما يبدو.