   Om Kalthoum - يا ليلة العيد  

حفيدة شهيد الكفاح الوطني الهادي شاكر تتسول في شارع الهادي شاكر

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 08:07 قراءة: 0 د, 29 ث
بث برنامج " قفة رمضان" على قناة حنبعل من إعداد الإعلامية هالة الذوادي تقريرا ظهرت فيه حفيدة شهيد الحركة الوطنية الهادي شاكر وهي تتسول في شارع حمل اسمه بسبب ظروفها الاجتماعية المأساوية.
ووجهت حفيدة الهادي شاكر رسالة الى رئيس الجمهورية ووالي تونس الشاذلي بوعلاق بضرورة مساعدتها نظرا لظروفها الاجتماعية السيئة.
وقالت حفيدة هادي شاكر " اريد رخصة دخان كان الوالي وعدني بها ومنزل للكراء يحميني في الصيف والشتاء".
من جهتها عبرت هالة الذوادي عن صدمتها من المشهد قائلة "حاشمة باش نعطيك فلوس لانها فضيحة في جبين تونس ورجالاتها وتاريخها".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229155

BenMoussa  ()  |Mardi 13 Juillet 2021 à 09h 25m |           
ما هكذا تعرض او تعالج قضايا من هذا النوع
يجب ان تعرض الحقيقة كاملة من هي وما علاقتها الدقيقة بالشهيد؟ كيف ومتى ولماذا وصلت للتسول؟ اين أبواها وأعمامها وأخوالها ؟ ...
انها مسرحية رديئة السيناريو سيئة الاخراج وسعي لترذيل البلاد وتحقيرها

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 13 Juillet 2021 à 08h 28m |           
لكي كل الاحترام يا اخت ورحم الله الشهيد العادي شاكر الذي ناضل في سبيل الوطن لكي التونسي يعيش حرّا في بلده ، فعليك الاخذ بمثله والعمل من اجل صحة المواطن ولا لبيع السجائر الاي تضر بصحتهم !!!! والسلام



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