حفيدة شهيد الكفاح الوطني الهادي شاكر تتسول في شارع الهادي شاكر

بث برنامج " قفة رمضان" على قناة حنبعل من إعداد الإعلامية هالة الذوادي تقريرا ظهرت فيه حفيدة شهيد الحركة الوطنية الهادي شاكر وهي تتسول في شارع حمل اسمه بسبب ظروفها الاجتماعية المأساوية.ووجهت حفيدة الهادي شاكر رسالة الى رئيس الجمهورية ووالي تونس الشاذلي بوعلاق بضرورة مساعدتها نظرا لظروفها الاجتماعية السيئة.وقالت حفيدة هادي شاكر " اريد رخصة دخان كان الوالي وعدني بها ومنزل للكراء يحميني في الصيف والشتاء".من جهتها عبرت هالة الذوادي عن صدمتها من المشهد قائلة "حاشمة باش نعطيك فلوس لانها فضيحة في جبين تونس ورجالاتها وتاريخها".