قضية العكرمي: التمديد في مداولات المجلس

علمت اذاعة موزاييك من مصادر قضائية متطابقة أن أعضاء مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء، المجتمعين منذ أمس الاثنين حول الملف التأديبي للقاضي البشير العكرمي، قرروا التمديد في مداولات المجلس الى جلسة اليوم الثلاثاء.ويذكر أن اعضاء المجلس كانوا قرروا أمس حجز الملف اثر الجلسة للنظر في طلب تقدم به العكرمي بخصوص الاكتفاء بما ورد في ردوده ومرافعات محامييه حول ما ورد في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص أخطاء اجرائية وتجاوزات قانونية نسبت الى العكرمي في التعامل مع ملفات قضائية وضعت تحت تصرفه بحكم وظيفه ابان اشرافه على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.وعلى هذا الأساس فان مداولات اليوم لمجلس التاديب ستتوصل اما الى قبول مطلب العكرمي وبالتالي التصريح بالحكم اليوم، او تأجيل التصريح الى موعد لاحق في انتظار ورود توضيحات المتفقد العام للأسانيد التي بنى عليها التجاوزات المنسوبة الى العكرمي.