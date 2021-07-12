مشروع قانون انعاش الاقتصاد يمكّن كل تونسي من فتح حساب بالعملة الأجنبية ومسكن عبر قرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة‎‎

نشرت الاثنين 12 جويلية، الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة مقتطفات من مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه البرلمان ليلة الاثنين ب 110 نعم و5 محتفظين و 7 معترضين.ويمكّن القانون المذكور كل تونسي من فتح حساب بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل كما يمكن كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة.ويكون التسديد على مدة أقصاها 40 سنة، ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول.