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مشروع قانون انعاش الاقتصاد يمكّن كل تونسي من فتح حساب بالعملة الأجنبية ومسكن عبر قرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة‎‎

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 22:08 قراءة: 0 د, 24 ث
نشرت الاثنين 12 جويلية، الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة مقتطفات من مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه البرلمان ليلة الاثنين ب 110 نعم و5 محتفظين و 7 معترضين.

ويمكّن القانون المذكور كل تونسي من فتح حساب بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل كما يمكن كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة.
ويكون التسديد على مدة أقصاها 40 سنة، ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول.








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