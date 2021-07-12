مشروع قانون انعاش الاقتصاد يمكّن كل تونسي من فتح حساب بالعملة الأجنبية ومسكن عبر قرض بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة‎‎

نشرت الاثنين 12 جويلية، الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة مقتطفات من مشروع قانون يتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه البرلمان ليلة الاثنين ب 110 نعم و5 محتفظين و 7 معترضين.
ويمكّن القانون المذكور كل تونسي من فتح حساب بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل كما يمكن كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة.
ويكون التسديد على مدة أقصاها 40 سنة، ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول.
ويمكّن القانون المذكور كل تونسي من فتح حساب بالعملة الاجنبية أو بالدينار القابل للتحويل كما يمكن كل تونسي من مسكن عبر قرض بنسبة فائدة قارة لا تتجاوز 3 بالمائة.
ويكون التسديد على مدة أقصاها 40 سنة، ودون اشتراط التمويل الذاتي بالنسبة للمسكن الأول.
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