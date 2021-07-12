وصول 58.410 جرعة من لقاح فايزر

وصلت اليوم الإثنين 12 جويلية 2021 إلى تونس، 58.410 جرعة لقاح من فايزر بيونتاك، وذلك في إطار الإقتناءات المباشرة وفق ما افادت به وزارة الصحة.يُشار إلى أن تونس ستتسلم خلال شهر جويلية الجاري، 1.270.750 جرعة تلقيح تتوزع إلى اقتناءات مباشرة واقتنناءات عبر منظومة كوفاكس، حسب بلاغ سابق للوزارةوكانت وزارة الصحة قدمت مساء يوم الأحد 11 جويلية 2021، نسب استهلاك التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا.وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن العدد الإجماليّ للتلاقيح يأخذ بعين الاعتبار الجرعات المرصودة للقوّات الحاملة للسلاح والـ40 ألف جرعة من لقاح سپوتنيك الروسيّ الذي تسلّمته الوزارة بتاريخ 08 جويلية 2021.وأوضحت أن كل قارورة من لقاح فايزر تحتوي على 6 جرعات، ومن الممكن استخلاص 7 جرعات من كل قارورة باستعمال حقنة ذات "مساحة ميتة" صغيرة جدا وهو ما يفسر ان عدد الجرعات المستهلكة أكبر من عدد الجرعات المستلمة