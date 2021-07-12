من تركيا.... طائرة محمّلة بـ 50 ألف تلقيح ومعدّات ومستلزمات طبية متنوّعة

ستحلّ ببلادنا، يوم الثلاثاء 13 جويلية 2021، طائرة عسكرية محمّلة بـ 50 ألف تلقيح ضد فيروس كورونا ووحدات تنفّس اصطناعي وأجهزة توليد الأكسجين ومعدّات ومستلزمات طبية متنوّعة ممنوحة من تركيا إلى تونس وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .
يذكر أن السفير التركي بتونس أبلغ رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي , عزم تركيا مواصلة دعم تونس في مواجهتها لتداعيات كوفيد -19 ، معلنا في هذا الصدد استعداد تركيا لتمكين تونس من مساعدات وتجهيزات طبية ستصل في الأيام القليلة القادمة .
يذكر أن السفير التركي بتونس أبلغ رئيس مجلس نواب الشعب يوم الجمعة الماضي , عزم تركيا مواصلة دعم تونس في مواجهتها لتداعيات كوفيد -19 ، معلنا في هذا الصدد استعداد تركيا لتمكين تونس من مساعدات وتجهيزات طبية ستصل في الأيام القليلة القادمة .
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