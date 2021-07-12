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رئيس الكتلة الديمقراطية: صندوق الكرامة لا يخص فقط الاسلاميين والحديث عن 3000 مليار كذبة كبرى

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 13:26 قراءة: 1 د, 0 ث
قال الاثنين 12 جويلية رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان نعمان العش، ان صندوق الكرامة لا يخص فقط الاسلاميين كما يسوّق البعض بل أن 60 بالمائة من المعنيين بالتعويضات هم من اليساريين والقوميين والنقابيين والاعلاميين والعديد من المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات لحقوق الانسان.

وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أكّد نعمان العش أن التعويضات هي جبر للضرر مقابل الاعتداءات والتعذيب الذي تعرضوا له وليس مكافأة مقابل النضال.


أما بخصوص الرقم المتداول بخصوص التعويضات والحديث عن 3000 مليار من خزينة الدولة قال نعمان العش "هذا الرقم كذبة كبرى وتمويل الصندوق سيكون من خلال منظمات مانحة وداعمة لمسار العدالة الانتقالية في تونس".

Credits Jawhara FM


وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 229120

Ahmed01  (France)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 16h 17m |           
وفي هذه الأيام نزل الوباء وإخوان البلاء على البلاد فهلك الزرع والضرع

اللهم ارفع عن قومنا ما هم بجاه القرآن ومن عليه نزل ! آمين

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 15h 10m |           
هل عاد لهم رشدهم فوقفوا مع الحق ورفضوا الكذب والبهتان
ام هو تقاسم الادوار مع حركة الشعب وحسن تقدير للمصالح

Zoulel  (Tunisia)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 15h 03m |           
To resa 67
LE fond de la dignité suit son cours et n,entrave pas la vie politique et sanitaire; chaque chose à sa place;

RESA67  ()  |Lundi 12 Juillet 2021 à 13h 27m |           
Que les bénéficiaires soient de gauches ou d’Ennahdha, là n’est pas le problème. C’est une honte de parler de compensations alors que le pays est au bord de la faillite. Même si les fonds ne concernent pas l’état tunisien, la santé des Tunisiens en a plus besoin à cause du Covid et la détresse des gens.



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