رئيس الكتلة الديمقراطية: صندوق الكرامة لا يخص فقط الاسلاميين والحديث عن 3000 مليار كذبة كبرى

قال الاثنين 12 جويلية رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان نعمان العش، ان صندوق الكرامة لا يخص فقط الاسلاميين كما يسوّق البعض بل أن 60 بالمائة من المعنيين بالتعويضات هم من اليساريين والقوميين والنقابيين والاعلاميين والعديد من المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات لحقوق الانسان.
وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أكّد نعمان العش أن التعويضات هي جبر للضرر مقابل الاعتداءات والتعذيب الذي تعرضوا له وليس مكافأة مقابل النضال.
أما بخصوص الرقم المتداول بخصوص التعويضات والحديث عن 3000 مليار من خزينة الدولة قال نعمان العش "هذا الرقم كذبة كبرى وتمويل الصندوق سيكون من خلال منظمات مانحة وداعمة لمسار العدالة الانتقالية في تونس".
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
وفي تصريح لاذاعة جوهرة أف أم، أكّد نعمان العش أن التعويضات هي جبر للضرر مقابل الاعتداءات والتعذيب الذي تعرضوا له وليس مكافأة مقابل النضال.
أما بخصوص الرقم المتداول بخصوص التعويضات والحديث عن 3000 مليار من خزينة الدولة قال نعمان العش "هذا الرقم كذبة كبرى وتمويل الصندوق سيكون من خلال منظمات مانحة وداعمة لمسار العدالة الانتقالية في تونس".
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
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