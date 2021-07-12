نور الدين البحيري : مسألة صندوق الكرامة كذبة كبرى أثارتها بعض الأطراف و الاحزاب

قال القيادي في النهضة نور الدين البحيري في تصريح لاذاعة الجوهرة "اف ام" إن مسألة صندوق الكرامة كذبة كبرى تعيشها تونس و أثارتها بعض الأطراف و الاحزاب و المؤسسات, معروف من يقف وراءها حسب قوله.
و أضاف البحيري, أن صندوق الكرامة تم احداثه سنة 2018 من طرف رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ولم تحدثه النهضة كما أنه يهم ضحايا الإستبداد من سنة 1956 إلى اليوم.
وأوضح البحيري أن الصندوق بقي دون تمويل رغم أن تمويله يكون من التبرعات ومن الهبات من الداخل و الخارج مؤكدا ان هناك حملة ضد هذا الصندوق.
و أكد البحيري, أن عبد الكريم الهاروني لم يتحدث عن الأموال ولم يطالب بتعويضات بل تحدث عن رد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحدث عن الكرامة باعتبارها قيمة انسانية .
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
و أضاف البحيري, أن صندوق الكرامة تم احداثه سنة 2018 من طرف رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ولم تحدثه النهضة كما أنه يهم ضحايا الإستبداد من سنة 1956 إلى اليوم.
وأوضح البحيري أن الصندوق بقي دون تمويل رغم أن تمويله يكون من التبرعات ومن الهبات من الداخل و الخارج مؤكدا ان هناك حملة ضد هذا الصندوق.
و أكد البحيري, أن عبد الكريم الهاروني لم يتحدث عن الأموال ولم يطالب بتعويضات بل تحدث عن رد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحدث عن الكرامة باعتبارها قيمة انسانية .
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
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