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نور الدين البحيري : مسألة صندوق الكرامة كذبة كبرى أثارتها بعض الأطراف و الاحزاب

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 11:55 قراءة: 1 د, 4 ث
قال القيادي في النهضة نور الدين البحيري في تصريح لاذاعة الجوهرة "اف ام" إن مسألة صندوق الكرامة كذبة كبرى تعيشها تونس و أثارتها بعض الأطراف و الاحزاب و المؤسسات, معروف من يقف وراءها حسب قوله.

و أضاف البحيري, أن صندوق الكرامة تم احداثه سنة 2018 من طرف رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ولم تحدثه النهضة كما أنه يهم ضحايا الإستبداد من سنة 1956 إلى اليوم.
وأوضح البحيري أن الصندوق بقي دون تمويل رغم أن تمويله يكون من التبرعات ومن الهبات من الداخل و الخارج مؤكدا ان هناك حملة ضد هذا الصندوق.

و أكد البحيري, أن عبد الكريم الهاروني لم يتحدث عن الأموال ولم يطالب بتعويضات بل تحدث عن رد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتحدث عن الكرامة باعتبارها قيمة انسانية .


وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 229114

Ahmed01  (France)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 16h 20m |           
الله ارفع عن بلدنا الوباء وإخوان البلاء ، بجاه القرآن ومن عليه نزل ، آمين

RESA67  ()  |Lundi 12 Juillet 2021 à 13h 31m |           
Les membres d’Ennahdha sont menteurs et se contredisent entre eux. Harouni avait dit le contraire. Pour le Tunisien lambda que je suis, Ennahdha n’a que faire de la santé des Tunisiens et ne voit que son intérêt. Désolé!

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 11h 43m |           
كذبة اخرى وراءها مرة اخرى حزب البراميل

Malek07  (Tunisia)  |Lundi 12 Juillet 2021 à 11h 04m |           
من كذب مرة ..... كذب كل مرة و العيب في من يصدقه بعد الأولى قالوا النهضة أعطت تعويضات و كذبوا ثم خفت صوتهم ثم عادوا يقولون بعد سنين أن النهضة ستعطي تعويضات وغايتهم يشوشوا على الشعب التونسي رؤيته حتى يبقى اعمى لا يعرف من يجري له بالمصلحة ومن يعرقل مجهودات الدولة في التصدي للأمراض و الفقر و الفساد



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