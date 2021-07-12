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سمير الوافي لكادوريم: عاون بلادك برقيّ وصمت وانت كل دينار تعملّو كليب وكل كردونة تعمللها اخراج

Publié le Lundi 12 Juillet 2021 - 09:21 قراءة: 0 د, 38 ث
استغرب الاعلامي سمير الوافي من الدعاية المفرطة والمبالغ فيها في علاقة بمغني الراب كريم الغربي المعروف بكادوريم خلال تقيمه المساعدات.

وخاطب الوافي كادوريم قائلا " يا سيد كادوريم عاون بلادك وناسك من غير مهرجان وبروباغندا وحملة وكاميرا وراك وطيارة خاصة وتابي روج...يرحم والديك...من غير ما تحاول تحسسنا أنك إنت الوحيد اللي عاونت...فمة شكون عاونو أكثر منك من غير دعاية لأشخاصهم".


وتابع قائلا "عني ماكش باش تعلم الوطنية للتوانسة...والخير لقلوبهم الكبيرة...والا تزايد عليهم في الوطنية...وما عطيتش أكثر منهم...عاون برقيّ وترفع وصمت نبيل...وانت كل مرة حسّك سابقك وزغاريدك أكثر م الكسكسي...وإخراج سينمائي لكل كردونة تمدها".

وختم تدوينته مخاطبا كادوريم بالقول "يا أخي شكر الله سعيكم...لكن لا تحول العمل الخيري إلى دعاية لشخصك...وكأنك الوحيد والفريد الذي يساعد ويتبرع...ولا أحد ينافسك في الوطنية...وكل دينار تدفعو تعمل عليه كليب".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229107

RESA67  ()  |Lundi 12 Juillet 2021 à 09h 12m |           
M.Wafi, taisez vous! Houa yarham weldih. On a besoin qu’il communique et qu’il nous propose son aide. Il occupe l’espace qu’auraient dû occuper nos responsables politiques. Il a absolu raison et tout ce qu’il dit s’applique à nos hommes politiques du parlement au gouvernement en passant par les partis politiques.



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