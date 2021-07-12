سمير الوافي لكادوريم: عاون بلادك برقيّ وصمت وانت كل دينار تعملّو كليب وكل كردونة تعمللها اخراج

استغرب الاعلامي سمير الوافي من الدعاية المفرطة والمبالغ فيها في علاقة بمغني الراب كريم الغربي المعروف بكادوريم خلال تقيمه المساعدات.وخاطب الوافي كادوريم قائلا " يا سيد كادوريم عاون بلادك وناسك من غير مهرجان وبروباغندا وحملة وكاميرا وراك وطيارة خاصة وتابي روج...يرحم والديك...من غير ما تحاول تحسسنا أنك إنت الوحيد اللي عاونت...فمة شكون عاونو أكثر منك من غير دعاية لأشخاصهم".وتابع قائلا "عني ماكش باش تعلم الوطنية للتوانسة...والخير لقلوبهم الكبيرة...والا تزايد عليهم في الوطنية...وما عطيتش أكثر منهم...عاون برقيّ وترفع وصمت نبيل...وانت كل مرة حسّك سابقك وزغاريدك أكثر م الكسكسي...وإخراج سينمائي لكل كردونة تمدها".وختم تدوينته مخاطبا كادوريم بالقول "يا أخي شكر الله سعيكم...لكن لا تحول العمل الخيري إلى دعاية لشخصك...وكأنك الوحيد والفريد الذي يساعد ويتبرع...ولا أحد ينافسك في الوطنية...وكل دينار تدفعو تعمل عليه كليب".