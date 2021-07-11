يمينة الزغلامي... كفي حقدا ... لا وجود لأي قرار حكومي لصرف التعويضات

نشرت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك شرحت فيها ملف التعويضات المثير للجدل.
وقالت يمينة الزغلامي ان الحملة للممنهجة حول التعويضات ليست بريئة مضيفة ان العديد من التونسيين تناقلوا الخبر عن حسن نية وانطلاقا من وجع الوضع الوبائي ربي يحفظ الجميع.
وقالت الزغلامي انه لا وجود لأي قرار حكومي لصرف التعويضات موضحة انها ستقدم تفاصيل للرأي العام لاحقا.
واضافت الزغلامي " لم أصرح منذ 2018 أي تصريح يخص التعويضات وما يقع تناقله تصريحات قديمة و الهدف بث البلبلة والحقد الدعوة للكراهية والفوضى
وتابعت " بصفتي عضو مجلس نواب الشعب منذ 2019 وهذه فقط الصفة التي احملها أشتغل منذ الموجة الاولى مع السلطة المركزية والجهوية والمحلية للتخفيف من وطأة الوباء صحيا واجتماعيا واقتصاديا حسب الامكانيات المتوفرة.
وختمت بان الجهد الوطني الآن كله في اتجاه مقاومة كوفيد 19 موضحة ان دعوات التفرقة والكراهية لن تجد بيننا سبيلا.
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
وقالت يمينة الزغلامي ان الحملة للممنهجة حول التعويضات ليست بريئة مضيفة ان العديد من التونسيين تناقلوا الخبر عن حسن نية وانطلاقا من وجع الوضع الوبائي ربي يحفظ الجميع.
وقالت الزغلامي انه لا وجود لأي قرار حكومي لصرف التعويضات موضحة انها ستقدم تفاصيل للرأي العام لاحقا.
واضافت الزغلامي " لم أصرح منذ 2018 أي تصريح يخص التعويضات وما يقع تناقله تصريحات قديمة و الهدف بث البلبلة والحقد الدعوة للكراهية والفوضى
وتابعت " بصفتي عضو مجلس نواب الشعب منذ 2019 وهذه فقط الصفة التي احملها أشتغل منذ الموجة الاولى مع السلطة المركزية والجهوية والمحلية للتخفيف من وطأة الوباء صحيا واجتماعيا واقتصاديا حسب الامكانيات المتوفرة.
وختمت بان الجهد الوطني الآن كله في اتجاه مقاومة كوفيد 19 موضحة ان دعوات التفرقة والكراهية لن تجد بيننا سبيلا.
وكانت حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
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