هيكل المكي يمنّي نفسه بثورة تكون خرساء صماء مغبرة ودامية وبوجه قبيح

قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان الثورة القادمة لن تكون ثورة ياسمين بل ستكون خرساء صمّاء مغبرّة دامية ، بوجه قبيح.
يذكر أن حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"الثورة القادمة لن تكون ثورة ياسمين ، و لن يكون لها صوت و لا مشهدية اخراجية و لن يقف لها الكونغرس و لن تنتج خبراء في الديمقراطية المحلية و حقوق الحلزون و جمعيات مجتمع مدني و دستور .
ستكون خرساء صمّاء مغبرّة دامية ، بوجه قبيح .
سيخرج الناس بذلّهم و جوعهم و فقرهم و ثاراتهم و ما كسرت الاهانة فيهم
ستدفعون اثمانا ، تكون مقابلها محنتكم في مصر احسن امنياتكم ...
و نراها قريبة ."
يذكر أن حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.
وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"الثورة القادمة لن تكون ثورة ياسمين ، و لن يكون لها صوت و لا مشهدية اخراجية و لن يقف لها الكونغرس و لن تنتج خبراء في الديمقراطية المحلية و حقوق الحلزون و جمعيات مجتمع مدني و دستور .
ستكون خرساء صمّاء مغبرّة دامية ، بوجه قبيح .
سيخرج الناس بذلّهم و جوعهم و فقرهم و ثاراتهم و ما كسرت الاهانة فيهم
ستدفعون اثمانا ، تكون مقابلها محنتكم في مصر احسن امنياتكم ...
و نراها قريبة ."
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