   Asmahan - امتى حتعرف  

هيكل المكي يمنّي نفسه بثورة تكون خرساء صماء مغبرة ودامية وبوجه قبيح

Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 - 22:51 قراءة: 1 د, 3 ث
قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان الثورة القادمة لن تكون ثورة ياسمين بل ستكون خرساء صمّاء مغبرّة دامية ، بوجه قبيح.

يذكر أن حركة الشعب روّجت أن حركة النهضة تسعى مستغلة ضعف الدولة و حاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة و صرف تعويضات لمريديها و أتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر و الاعتقال من طرف النظام السابق.
ودعت في بيان السبت 10 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي الى عدم الخضوع لما وصفته بابتزاز حركة النهضة محملة إياه مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس.



وكتب المكي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"الثورة القادمة لن تكون ثورة ياسمين ، و لن يكون لها صوت و لا مشهدية اخراجية و لن يقف لها الكونغرس و لن تنتج خبراء في الديمقراطية المحلية و حقوق الحلزون و جمعيات مجتمع مدني و دستور .
ستكون خرساء صمّاء مغبرّة دامية ، بوجه قبيح .
سيخرج الناس بذلّهم و جوعهم و فقرهم و ثاراتهم و ما كسرت الاهانة فيهم
ستدفعون اثمانا ، تكون مقابلها محنتكم في مصر احسن امنياتكم ...
و نراها قريبة ."


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 229099

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 22h 57m |           
برة وهف يهزك. قلوب سوداء و حاقدة لهاذا الحد؟

Tuttifrutti  (Singapore)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 22h 56m |           
اللطف مخيب منظروا الكلو شرا يقطر من عينيه

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 22h 48m |           
مكانه الطبيعي السجن و لا يستحق حتى صفة مواطن

Aziz75  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 22h 45m |           
أول الخاسرين هو أنت و أمثالك إن شاء الله. من حفر جب لأخيه وقع سقط و طاح و أنكسر و خاب فيه تدعون الديمقراطية، و أنتم أخبث ما خلق على وجه الأرض. لا لمصلحة البلاد،بل لمصلحة ضيقة دنيئة لأقبح العملاء.،أمثالكم.



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