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وزارة الصحة: استهلاك 91% من إجمالي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا

Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 - 19:59 قراءة: 0 د, 25 ث
قدمت وزارة الصحة مساء اليوم الأحد 11 جويلية 2021، نسب استهلاك التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن العدد الإجماليّ للتلاقيح يأخذ بعين الاعتبار الجرعات المرصودة للقوّات الحاملة للسلاح والـ40 ألف جرعة من لقاح سپوتنيك الروسيّ الذي تسلّمته الوزارة بتاريخ 08 جويلية 2021.


وأوضحت أن كل قارورة من لقاح فايزر تحتوي على 6 جرعات، ومن الممكن استخلاص 7 جرعات من كل قارورة باستعمال حقنة ذات "مساحة ميتة" صغيرة جدا وهو ما يفسر ان عدد الجرعات المستهلكة أكبر من عدد الجرعات المستلمة.

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