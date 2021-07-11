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بلدية بنزرت تجهّز قاعة رياضية لاستقبال مرضى كوفيد واتحاد الشغل يستنكر ويعتبر ذلك "دعاية وشطحات شعبوية" من رئيس البلدية

Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 - 08:45 قراءة: 1 د, 14 ث
أصدر الأحد 11 جويلية، اتحاد الشغل بيانا اتهم فيه رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، بممارسة الدعاية الشعبوية والشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها للتغطية على فشله وذلك على خلفية شروع بلدية بنزرت مؤخرا في تجهيز القاعة الرياضية محمد مقنين لاستقبال مرضى كوفيد.

ووصف اتحاد الشغل قرار البلدية بأنه شطحة من شطحات رئيس البلدية حسب بيان اتحاد الشغل مشددا على أنه لا دخل للبلدية في اقرار بعث مستشفى ميداني وان ذلك من اختصاص وزارة الصحة مشيرا الي ان السلطات الصحية أقرت منذ أشهر تهيئة مصيف الرمال لاستقبال مرضى كوفيد.



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يذكر أن بلدية بنزرت وأمام امتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد شرعت منذ أيام في تهيئية وتجهيز القاعة الرياضية محمد مقنين وسط المدينة لإستغلالها كمستشفى ميداني لإستقبال الحالات الإستعجالية لمرضى كوفيد-19 وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني .



وسجلت بنزرت نسبة تحاليل إيجابية يومية للإصابة بالفيروس التاجي في حدود 33.3 بالمائة وذلك اثر اجراء 1488 تحليلا في يوم واحد فيما بلغ عدد الوفايات في الجهة في ذلك اليوم 16 وفاة، وفق آخر احصائيات وزارة الصحة حول الوضع الصحي ببنزرت ليوم 8 جويلية 2021

وأقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ببنزرت في بعض المعتمديات حالات حجر صحي شامل وموجه في وقت اعلنت مسؤولة صحية بالجهة، مساء امس السبت، ان نسبة الايواء بأسرّة الإنعاش بلغت 100 بالمائة ، و78 بالمائة بالنسبة لأسرّة الاوكسيجين، التي تم الترفيع فيها مؤخرا من 181 الى 264 سريرا.






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229069

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 09h 11m |           
Au contraire, C'est un acte noble à encourager dans ces conditions covid extrêmement difficiles , quelques soient ses intentions .

AlHawa  (Germany)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 09h 02m |           
وقت الكوارث و المصائب الكل يعمل للتخفيف منها، و رئيس بلدية بنزرت مهما كان خلفيته يحسب له هذا الاجراء و ما تباكي اتحاد الشغل الا تأكيد على ان تصرفه كان صحيحا و الا لما وقع وصفه بحملة انتخابية سابقة لاوانها، و الكل يعرف ان بالحملات الانتخابات لا يقدم للناخب الا الجيد! و بما اننا لسنا في حملة انتخابية فما فعل به هو ما نطالب به، بالعمل الجاد لمصلحة المواطن متى افترض ذلك!

AlHawa  (Germany)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 09h 02m |           
وقت الكوارث و المصائب الكل يعمل للتخفيف منها، و رئيس بلدية بنزرت مهما كان خلفيته يحسب له هذا الاجراء و ما تباكي اتحاد الشغل الا تأكيد على ان تصرفه كان صحيحا و الا لما وقع وصفه بحملة انتخابية سابقة لاوانها، و الكل يعرف ان بالحملات الانتخابات لا يقدم للناخب الا الجيد! و بما اننا لسنا في حملة انتخابية فما فعل به هو ما نطالب به، بالعمل الجاد لمصلحة المواطن متى افترض ذلك!



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