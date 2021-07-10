سمير الوافي يكشف: ائتلاف الكرامة أقال النائب الفرجاني بسبب مدحه لحكام الإمارات

كشف الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أسباب إقالة ائتلاف الكرامة لنائبه عزالدين الفرجاني.ووفق الوافي يمكن أن يعود سبب الاقالة الى تبادل رسائل بين النائب المذكور و سفير دولة الإمارات في الكونغو والشكر المقدم من النائب المقال من ائتلاف الكرامة لحكام الإمارات.وكان ائتلاف الكرامة اصدر ليلة الجمعة 9 جويلية، بيانا أعلن من خلاله أن المكتب السّياسيّ والكتلة النيابية للحزب قرّر إقالة النّائب عزّ الدّين الفرجانيّ من الحزب ومن الكتلة.وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل واسباب هذه الاقالة ." تمت إقالة النائب عزالدين الفرجاني من كتلة إئتلاف الكرامة ومن الحزب...وفي بيان الإقالة تحفظت الكتلة عن أسباب إقالة النائبة...وإكتفت بإعلان إقالته دون ذكر السبب والتفاصيل...لكن يبدو أن السبب هو تبادل رسائل بين النائب المذكور و سفير دولة الإمارات في الكونغو...بعد لقائهما أول جويلية في إجتماع للبرلمان العربي خارج تونس...حيث رد النائب على السفير يشكره على التجاوب مع ندائه هناك لدعم تونس واصفا حكام الامارات بأهل الكرم والعطاء والهمة والشهامة...فعوقب ودفع ثمن ذلك " الشكر والمدح " فورا...!