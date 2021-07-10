اذاعة فرنسا الدولية: بعد امتلاء المستشفيات في تونس، رشوة ب250 دينار للحصول على مكان وسرير انعاش!!‎‎

كشف السبت 10 جويلية، الاعلامي سمير الوافي نقلا عما ورد في اذاعة فرنسا الدولية RFI أن امتلاء المستشفيات العمومية في تونس أنتج فسادا جديدا.واوضح الوافي استنادا الي شهادة احد المواطنين للاذاعة المذكورة " أن إمتلاء المستشفيات في تونس وإنهيار المنظومة الصحية...أنتج فسادا جديدا...فكي تحصل على سرير غير موجود لمريضك يجب أن تدفع رشوة تعادل 75 أورو ( 250 دينارا )...حيث مقابل تلك الرشوة يأتونك بسرير إنعاش كان مستحيلا...ومكان في المستشفى ".ودعا سمير الوافي وزارة الصحة الي فتح تحقيق في الغرض وقال "اما أن تفتح وزارة الصحة تحقيقا في ذلك وتتحرى الحقيقة حول تجارة الموت المزعومة...وتكذّب ما قالته الإذاعة الفرنسية حتى لا يحبط المتبرعين والمواطنين وينهار ما تبقى...أو تصمت ونصدّق ذلك ونترحم على كل زوالي يمرض...!!!".