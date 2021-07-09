زكريا بوقرة: من هنا للخريف سيموت 60 الف تونسي بسبب كورونا"‎‎

كشف الطبيب زكريا بوقرة في مداخلة على قناة حنبعل ان دراسة أميركية اثبتت بان عدد الوفيات بسبب كورونا ستصل إلى 60 الف الى حدود الخريف.وأضاف زكريا بوقرة " اليوم نسجل اكثر من 100 وفاة لكن هذا العدد هو ربع العدد الحقيقي متابعا " نعتقد أننا سنسجل 250 وفاة يوميا".وتابع زكريا بوقرة " بسبب غياب التلاقيح نعتقد أن الإصابات ستكون كبيرة للغاية".وكانت تونس سجلت بتاريخ الخميس 8 جويلية، رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إذ أحصت وزارة الصحة 189 حالة وفاة جديدة، ليتخطى العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء حاجز ال16 ألف وفاة، وتستقر الحصيلة في حدود 16 ألفا و50 حالة وفاة.كما سجلت الوزارة، وفق بلاغ أصدرته مساء يوم الجمعة، 8 آلاف و506 إصابة جديدة بالفيروس، إثر إجراء 24 ألفا و406 تحليلا مخبريا يوم أمس الخميس.وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية للحالات الحاملة لفيروس كورونا "كوفيد 19"، وفق ذات الإحصائيات، 34,85 %.وحسب الإحصائيات نفسها، تصدرت ولاية سليانة الترتيب من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات بـ25 حالة، تلتها كل من ولاية تونس وباجة بـ22 حالة لكل منهما، ثم ولاية بنزرت بـ16 حالة، في حين سجلت أعلى نسب التحاليل الإيجابية اليومية، في ولاية تطاوين 57.1 % ثم ولاية الكاف 47.1 % ثم ولايتي المهدية والقصرين بنسبة 45.6 % بكل منهما.