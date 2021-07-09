ائتلاف الكرامة يطرد النائب عز الدين الفرجاني من الحزب والكتلة النيابية

اصدر ليلة الجمعة 9 جويلية، ائتلاف الكرامة بيانا أعلن من خلاله أن المكتب السّياسيّ والكتلة النيابية للحزب قرّر إقالة النّائب عزّ الدّين الفرجانيّ من الحزب ومن الكتلة.
وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل واسباب هذه الاقالة وجاء في البيان أنه "حفظا للمقامات وتجنّبا للمشاكلات السياسيّة العقيمة في فترة حزينة من تاريخ البلاد، نتحفّظ عن ذكر الأسباب أو الخوض في أيّة تفاصيل تخصّ هذا الموضوع، إلاّ إذا اضطررنا إلى ذلك".
وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل واسباب هذه الاقالة وجاء في البيان أنه "حفظا للمقامات وتجنّبا للمشاكلات السياسيّة العقيمة في فترة حزينة من تاريخ البلاد، نتحفّظ عن ذكر الأسباب أو الخوض في أيّة تفاصيل تخصّ هذا الموضوع، إلاّ إذا اضطررنا إلى ذلك".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 229014