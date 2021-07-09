ائتلاف الكرامة يطرد النائب عز الدين الفرجاني من الحزب والكتلة النيابية

اصدر ليلة الجمعة 9 جويلية، ائتلاف الكرامة بيانا أعلن من خلاله أن المكتب السّياسيّ والكتلة النيابية للحزب قرّر إقالة النّائب عزّ الدّين الفرجانيّ من الحزب ومن الكتلة.وتحفظ الائتلاف عن ذكر تفاصيل واسباب هذه الاقالة وجاء في البيان أنه "حفظا للمقامات وتجنّبا للمشاكلات السياسيّة العقيمة في فترة حزينة من تاريخ البلاد، نتحفّظ عن ذكر الأسباب أو الخوض في أيّة تفاصيل تخصّ هذا الموضوع، إلاّ إذا اضطررنا إلى ذلك".