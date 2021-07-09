سامية عبو: اتحاد الشغل قبل رشوة الحكومة بتنظيم مؤتمر سوسة

وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انتقادات لاتحاد الشغل بسبب تنظيم مؤتمره في سوسة.وقالت سامية عبو " الحكومة بخبث منحت رشوة للاتحاد بمنحه رخصة تنظيم المؤتمر لتخفيف الصغوط ولكن للأسف الاتحاد قبل الرشوة".وتابعت عبو " الاتحاد موش فوق راسو ريشة ويجب عليه الإلتزام بالقانون.من جانب آخر انتقدت عبو الحكومة وحزامها السياسي قائلة بانهما يتحملان مسؤولية جريمة تفشي كورونا.وقالت عبو ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي جزء من الكارثة مضيفة " نزول الشعب لاسقاط المنظومة جاينو جاينو".