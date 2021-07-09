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سامية عبو: اتحاد الشغل قبل رشوة الحكومة بتنظيم مؤتمر سوسة

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 18:16 قراءة: 0 د, 30 ث
وجهت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" انتقادات لاتحاد الشغل بسبب تنظيم مؤتمره في سوسة.
وقالت سامية عبو " الحكومة بخبث منحت رشوة للاتحاد بمنحه رخصة تنظيم المؤتمر لتخفيف الصغوط ولكن للأسف الاتحاد قبل الرشوة".
وتابعت عبو " الاتحاد موش فوق راسو ريشة ويجب عليه الإلتزام بالقانون.
من جانب آخر انتقدت عبو الحكومة وحزامها السياسي قائلة بانهما يتحملان مسؤولية جريمة تفشي كورونا.

وقالت عبو ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي جزء من الكارثة مضيفة " نزول الشعب لاسقاط المنظومة جاينو جاينو".

الفيديو: الدقيقة السادسة


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229003

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 09 Juillet 2021 à 21h 16m |           
الشبكة تعظم على الغربال ... التيار الديمخراطي خذا رشوة بثلاث وزارات وبعد طلع بيدو على راسو ... ناس بكري قالو يا طبيب العميان داوي عينك العورة ... هذه التعيسة تشع تعاسة اينما ذهبت ...



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